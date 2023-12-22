Ходорковского оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Мещанский суд Москвы назначил бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) штраф за нарушение закона. Информация об этом приводится в ТАСС.

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Ходорковский нарушил часть 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующая публикация размещена в его соцсетях. Она не содержит маркировки иностранного агента.

Ему назначили штраф на 50 тысяч рублей. Ранее за то же самое нарушение на 45 тысяч рублей был оштрафован депутат Илья Яшин* (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

Ранее сообщалось о том, что Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову. В отношении звезды скандальной панк-группы расследуется уголовное дело за оскорбление чувств верующих.