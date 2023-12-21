Представитель МИД РФ Захарова: Россия ответит Латвии на захват "Дома Москвы"

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Посольства РФ в Латвии 21 декабря сообщило о том, что у представителей спецслужб в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Риге отобрали все средства связи. В настоящее время проводятся допросы. В помещении присутствует охрана, проводится опись имущества.

Фото: wikimedia.org by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в настоящее время в ускорен законопроект об экспроприации "Дома". Он относится к собственности Правительства Москвы.

Такое вторжение может быть оценено только как акт государственного бандитизма. Виновная сторона, по словам Захаровой, латвийские власти.

"Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют" — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Мария Захарова считает обвинения Санду в адрес России голословными. Президент Молдавии ранее заявила, что Россия весной якобы попытается дестабилизировать ситуацию в стране.