Посольства РФ в Латвии 21 декабря сообщило о том, что у представителей спецслужб в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Риге отобрали все средства связи. В настоящее время проводятся допросы. В помещении присутствует охрана, проводится опись имущества.
Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в настоящее время в ускорен законопроект об экспроприации "Дома". Он относится к собственности Правительства Москвы.
Такое вторжение может быть оценено только как акт государственного бандитизма. Виновная сторона, по словам Захаровой, латвийские власти.
"Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют" — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что Мария Захарова считает обвинения Санду в адрес России голословными. Президент Молдавии ранее заявила, что Россия весной якобы попытается дестабилизировать ситуацию в стране.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".