SmolNarod: смоленские "суверены" атаковали госучреждения

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Смоленские "суверены" атаковали государственные учреждения в регионе. Эти люди не признают паспорта, аннулируют ИНН, а также отрицают, что являются физическими лицами

Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В материале SmolNarod говорится, что "Суверены" имеют убеждения о том, что по секретным каналам деньги уходят за использование природных ресурсов, а Россия выплачивает ренту гражданам.

"Вот только доступа к этим деньгам нет, потому что именно государство якобы по умолчанию считает людей мертвыми. Разумеется, мертвый человек не может пользоваться деньгами со своего счета. Поэтому надо себя объявить живым и заявить свои права на несметные богатства. Удалось ли хоть одному человеку достать деньги с мифического банковского счета? Конечно, нет" — рассказал источник SmolNarod.

В издании говорится, что речь идёт об организации "живые люди". Данная организация является политическое движением. Отмечается, что чёткой идентификации организация не имеет.

Ранее сообщалось о том, что в Перми рассматривают дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 млн рублей. Григорий Царегородцев, бывший сотрудник ФСБ, был арестован 25 апреля 2023 года в связи с уголовным делом, рассматриваемым Пермским военным гарнизонным судом.