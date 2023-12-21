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Петербург стал стал одним из лидеров в России по числу самозанятых

1:11
Общество

Санкт-Петербург вошел в группу лидеров по численности занятых в малом и среднем бизнесе. Он находится в группе лидеров среди субъектов РФ. Их численность в области малого и среднего бизнеса составляет 1,72 млн. Это более половины от всего занятого населения. Такую информацию приводит председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик в Telegram-канале.

Петербург стал стал одним из лидеров в России по числу самозанятых
Фото: bishelp.ru

Отмечается, что по итогам года число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 2,4% и достигло 366,5 тысячи.

Петербург оказался на втором месте, на первом месте — Москва. Число оплачивающих профессиональный доход в Северной столице выросло на 27%, их уже более 590 тысяч человек.

В 3 квартале 2023 года количество занятых в малом и среднем бизнесе в РФ показало рост до 19 миллионов человек. Речь идёт о МСП 30-40%.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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