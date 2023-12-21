Санкт-Петербург вошел в группу лидеров по численности занятых в малом и среднем бизнесе. Он находится в группе лидеров среди субъектов РФ. Их численность в области малого и среднего бизнеса составляет 1,72 млн. Это более половины от всего занятого населения. Такую информацию приводит председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик в Telegram-канале.
Отмечается, что по итогам года число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 2,4% и достигло 366,5 тысячи.
Петербург оказался на втором месте, на первом месте — Москва. Число оплачивающих профессиональный доход в Северной столице выросло на 27%, их уже более 590 тысяч человек.
В 3 квартале 2023 года количество занятых в малом и среднем бизнесе в РФ показало рост до 19 миллионов человек. Речь идёт о МСП 30-40%.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".