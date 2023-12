В Удмуртии резко сократилось производство электричества

Your browser does not support the audio element.

За десять месяцев текущего года в Удмуртской Республике произведено 2,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным Удмуртстата, представленным перед наступлением профессионального праздника энергетиков, который отмечается в России 22 декабря.

Фото: openverse by by Image Catalog is licensed under by Image Catalog is marked with CC0 1.0