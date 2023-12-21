В Удмуртии резко сократилось производство электричества

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

За десять месяцев текущего года в Удмуртской Республике произведено 2,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным Удмуртстата, представленным перед наступлением профессионального праздника энергетиков, который отмечается в России 22 декабря.

Фото: openverse by by Image Catalog is licensed under by Image Catalog is marked with CC0 1.0

Удмуртская Республика продолжает испытывать дефицит энергии, и почти 90% потребляемой электроэнергии приходится на покупку у других регионов России, включая Федеральный оптовый рынок электрической энергии и мощности, как подчеркнуто в статистическом ведомстве.

В течение 2022 года потребление электроэнергии в регионе составило 9,5 миллиарда киловатт-часов. Организации являются основными потребителями, с 77% общего объема потребленной электроэнергии, в то время как на нужды населения республики приходится 17%, сообщает udm-info.ru.

Ранее было объявлено, что глава Удмуртии, Александр Бречалов, утвердил предельные индексы изменения размера оплаты коммунальных услуг на 2024 год.