В Удмуртии резко сократилось производство электричества

За десять месяцев текущего года в Удмуртской Республике произведено 2,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным Удмуртстата, представленным перед наступлением профессионального праздника энергетиков, который отмечается в России 22 декабря.
Удмуртская Республика продолжает испытывать дефицит энергии, и почти 90% потребляемой электроэнергии приходится на покупку у других регионов России, включая Федеральный оптовый рынок электрической энергии и мощности, как подчеркнуто в статистическом ведомстве.
В течение 2022 года потребление электроэнергии в регионе составило 9,5 миллиарда киловатт-часов. Организации являются основными потребителями, с 77% общего объема потребленной электроэнергии, в то время как на нужды населения республики приходится 17%, сообщает udm-info.ru.
Ранее было объявлено, что глава Удмуртии, Александр Бречалов, утвердил предельные индексы изменения размера оплаты коммунальных услуг на 2024 год.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".