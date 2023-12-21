Водоканал Санкт-Петербурга снял поучительный ролик по мотивам сериала "Слово пацана".
Сотрудники водоканала Питера решили донести до жителей северной столицы правила пользования канализацией в оригинальной форме. В ролике парень выходит из туалета с тарелкой, а его встречают решительно настроенные пацаны. Они доходчиво объясняют парню, почему он поступил "не по-пацански".
"Не выбрасывай новогодние салаты в унитаз, не будь чушпаном", — гласит мораль ролика.
Представители петербургского Водоканала отмечают, что бюджет авторской короткоментражки 0 рублей. Они подчеркнули недопустимость сброса пищевых отходов в канализацию.
"Они вместе с неткаными материалами могут образовать жирный ком, который может засорить трубу. Последствия — нарушения в работе системы водоотведения вплоть до попадания сточных вод на поверхность", — цитирует слова специалистов "Водоканала" издание "Подъём".
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".