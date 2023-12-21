Водоканал Питера показал свою версию "Слова пацана" о наболевшем: не будь чушпаном

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Водоканал Санкт-Петербурга снял поучительный ролик по мотивам сериала "Слово пацана".

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Сотрудники водоканала Питера решили донести до жителей северной столицы правила пользования канализацией в оригинальной форме. В ролике парень выходит из туалета с тарелкой, а его встречают решительно настроенные пацаны. Они доходчиво объясняют парню, почему он поступил "не по-пацански".

"Не выбрасывай новогодние салаты в унитаз, не будь чушпаном", — гласит мораль ролика.

Представители петербургского Водоканала отмечают, что бюджет авторской короткоментражки 0 рублей. Они подчеркнули недопустимость сброса пищевых отходов в канализацию.

"Они вместе с неткаными материалами могут образовать жирный ком, который может засорить трубу. Последствия — нарушения в работе системы водоотведения вплоть до попадания сточных вод на поверхность", — цитирует слова специалистов "Водоканала" издание "Подъём".