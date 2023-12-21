В Москве официально отменили новогодний салют

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В Москве отказались от запуска салюта на Новый год.

Фото: openverse by Vironevaeh is licensed under CC BY-SA 2.0.

В Москве решили не запускать в небо традиционный праздничный фейерверк.

Об этом сообщили в департаменте столичного правительства. Текст документа опубликовал Telegram-канал "Осторожно, Москва".

"Планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено", — гласит официальное распоряжение.

Ранее актриса Мария Шукшина попроветствовала решение отменить праздничные салюты в Сочи.