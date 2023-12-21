В Москве отказались от запуска салюта на Новый год.
В Москве решили не запускать в небо традиционный праздничный фейерверк.
Об этом сообщили в департаменте столичного правительства. Текст документа опубликовал Telegram-канал "Осторожно, Москва".
"Планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено", — гласит официальное распоряжение.
Ранее актриса Мария Шукшина попроветствовала решение отменить праздничные салюты в Сочи.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".