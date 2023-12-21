Врач рассказал, что должно входить в детское новогоднее меню

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Кроме того, нужно использовать правило "здоровой тарелки", которое работает и для детей, и для взрослых. Каждый прием пищи размером с ладонь того, кто ест, половину объема должны занимать овощи и фрукты клетчатка, четверть - белок, кисломолочные продукты и напитки и четверть - углеводы - сказал Османов. Таким образом, новогодние праздники пройдут без последствий для здоровья.

Фото: menunedeli.ru

"При составлении новогоднего меню для ребенка стоит исключить острые, жареные, копченые продукты, а также салаты с майонезом и кетчупом, маринованные продукты, газированные напитки (в том числе, "детское шампанское"), продукты с красителями и консервантами", - сказал Османов.

Кроме того, врач не рекомендовал встречать за столом Новый год детям младшего возраста.