Кроме того, нужно использовать правило "здоровой тарелки", которое работает и для детей, и для взрослых. Каждый прием пищи размером с ладонь того, кто ест, половину объема должны занимать овощи и фрукты клетчатка, четверть - белок, кисломолочные продукты и напитки и четверть - углеводы - сказал Османов. Таким образом, новогодние праздники пройдут без последствий для здоровья.
"При составлении новогоднего меню для ребенка стоит исключить острые, жареные, копченые продукты, а также салаты с майонезом и кетчупом, маринованные продукты, газированные напитки (в том числе, "детское шампанское"), продукты с красителями и консервантами", - сказал Османов.
Кроме того, врач не рекомендовал встречать за столом Новый год детям младшего возраста.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".