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Врач рассказал, что должно входить в детское новогоднее меню

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Общество

Кроме того, нужно использовать правило "здоровой тарелки", которое работает и для детей, и для взрослых.  Каждый прием пищи размером с ладонь того, кто ест, половину объема должны занимать овощи и фрукты клетчатка, четверть - белок, кисломолочные продукты и напитки и четверть - углеводы - сказал Османов. Таким образом, новогодние праздники пройдут без последствий для здоровья.

Врач рассказал, что должно входить в детское новогоднее меню
Фото: menunedeli.ru

"При составлении новогоднего меню для ребенка стоит исключить острые, жареные, копченые продукты, а также салаты с майонезом и кетчупом, маринованные продукты, газированные напитки (в том числе, "детское шампанское"), продукты с красителями и консервантами", - сказал Османов.

Кроме того, врач не рекомендовал встречать за столом Новый год детям младшего возраста.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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