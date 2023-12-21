Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, готовы ли вы к тому, чтобы завести дома щенка
РСХБ: из-за смены питания россияне стали жить дольше не 10 лет
Военнопленный Штангрет: командование пичкает солдат ВСУ наркотиками перед боем
Die Welt*: у ВСУ закончились экипажи для немецких танков Leopard 2
ZDF: жалобы украинцев становятся всё громче, доверие к Зеленскому падает
Евросоюз готовит 13-й и 14-й пакеты санкций против РФ
Глава Карелии Парфенчиков рассказал о размещении ВС РФ на границе с Финляндией
Российский полузащитник Головин впервые за два года получил красную карточку
Губернатор Запорожья Балицкий: хорошие переговоры — только полная капитуляция Киева

Российские семьи с детьми смогут получить деньги на погашение ипотеки

0:51
Общество

Российские законодатели готовят законопроект о помощи семьи с детьми в погашении потеки. Так, по словам главы фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, сейчас необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность.

Согласно информации, механизм выплат россиянам с детьми поможет поэтапно погасить ипотечный кредит.

Так, за первого ребёнка законопроект подразумевает, что родители получат полмиллиона рублей, за второго — 600 тысяч, за третьего — 700, что в совокупности составит 1,8 миллиона рублей, которыми можно будет погасить ипотеку.

"Одним из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей", — пояснил Миронов "Известиям".

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Орхидея зацветёт как бешеная: простой продукт оживит зачахшее растение — бутонов не сосчитаете
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Пышный хворост: яйцо, стакан кефира — у вас будет целая гора вкусного десерта к чаю
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Какая уже из Азий или Америк поможет Украине? Дмитрий Плотников Тайм-аут: грядёт замена США на Европу на поле помощников Киеву Алексей Гончаров ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово Любовь Степушова
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Сбежавший из России Пресняков пытается заработать на виртуальных монетах
Сбежавший из России Пресняков пытается заработать на виртуальных монетах
Последние материалы
Военнопленный Штангрет: командование пичкает солдат ВСУ наркотиками перед боем
Die Welt*: у ВСУ закончились экипажи для немецких танков Leopard 2
Российские семьи с детьми смогут получить деньги на погашение ипотеки
ZDF: жалобы украинцев становятся всё громче, доверие к Зеленскому падает
Евросоюз готовит 13-й и 14-й пакеты санкций против РФ
Глава Карелии Парфенчиков рассказал о размещении ВС РФ на границе с Финляндией
Российский полузащитник Головин впервые за два года получил красную карточку
Губернатор Запорожья Балицкий: хорошие переговоры — только полная капитуляция Киева
Ученые РАН назвали "ловушку большой страны" причиной стойкости России к санкциям
Макрон допустил визит Путина во Францию при условии мирного договора с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников