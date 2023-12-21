Российские законодатели готовят законопроект о помощи семьи с детьми в погашении потеки. Так, по словам главы фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, сейчас необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность.
Согласно информации, механизм выплат россиянам с детьми поможет поэтапно погасить ипотечный кредит.
Так, за первого ребёнка законопроект подразумевает, что родители получат полмиллиона рублей, за второго — 600 тысяч, за третьего — 700, что в совокупности составит 1,8 миллиона рублей, которыми можно будет погасить ипотеку.
"Одним из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей", — пояснил Миронов "Известиям".
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