Российские семьи с детьми смогут получить деньги на погашение ипотеки

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские законодатели готовят законопроект о помощи семьи с детьми в погашении потеки. Так, по словам главы фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, сейчас необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность.

Согласно информации, механизм выплат россиянам с детьми поможет поэтапно погасить ипотечный кредит.

Так, за первого ребёнка законопроект подразумевает, что родители получат полмиллиона рублей, за второго — 600 тысяч, за третьего — 700, что в совокупности составит 1,8 миллиона рублей, которыми можно будет погасить ипотеку.

"Одним из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей", — пояснил Миронов "Известиям".