Вкусная заправка — это 70% успеха всего блюда. Здорово будет найти или создать заправки и соусы, которые действительно украсят блюда, дадут нам и нашим гостям удовольствие и пользу, ведь от магазинного майонеза этого ждать не приходится. Тремя рецептами заправок поделилась с читателями Pravda.Ru нутрициолг Дарья Киселева. Натуральные полезные ингредиенты и приятный вкус сделают ваши блюда запоминающимися.
С помощью воды довести до нужной консистенции.
Все ингредиенты взбить в блендере.
Погружным блендером взбить яйцо, соль, сахар и горчицу. Продолжая взбивать, тоненькой струйкой вливать масло. Майонез постепенно начнёт густеть, примерно через 4-5 минут взбивания. Когда он достигнет нужной вам консистенции, добавить лимонный сок и еще 10 секунд взбивать. Можно положить в баночку и поставить в холодильник, неделю спокойно хранится.
Еще можно разнообразить заправку пряностями, например, индийский карри прибавит настроения салату с ровным вкусом (например рис, яйцо, огурец, курица). А гранулированный чеснок и паприка добавят жару в сдержанную "Мимозу".
За основу берите греческий натуральный йогурт, оливковое масло и пюре из авокадо (на выбор), добавляйте пряности, специи и немного вашей фантазии и не забудьте о щепотке любви. Самый лучший рецепт готов!
Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1».