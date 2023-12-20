Вместо майонеза: эксперт назвала три рецепта полезных заправок для салата

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Вкусная заправка — это 70% успеха всего блюда. Здорово будет найти или создать заправки и соусы, которые действительно украсят блюда, дадут нам и нашим гостям удовольствие и пользу, ведь от магазинного майонеза этого ждать не приходится. Тремя рецептами заправок поделилась с читателями Pravda.Ru нутрициолг Дарья Киселева. Натуральные полезные ингредиенты и приятный вкус сделают ваши блюда запоминающимися.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Заправка для зеленых салатов

4 ст. л. пасты тахини;

1 ст. л. лимонного сока;

Соль, перец по вкусу.

С помощью воды довести до нужной консистенции.

Веганез (майонез из авокадо)

1 авокадо;

3 ст. л. оливкового масла;

1/2 лимона;

1/2 зубчика чеснока (можно без него);

1 ч. л. горчицы (можно без неё).

Соль по вкусу.

Все ингредиенты взбить в блендере.

Лёгкий домашний майонез

1 яйцо (чем свежее, тем лучше!);

140-150 мл подсолнечного масла без запаха (или комбинация оливкового и подсолнечного 1:3);

1/2 ч. л. горчицы;

1/3 ч. л. морской соли;

1/2 ч. л. сахара;

1 ст. ложка сока лимона.

Погружным блендером взбить яйцо, соль, сахар и горчицу. Продолжая взбивать, тоненькой струйкой вливать масло. Майонез постепенно начнёт густеть, примерно через 4-5 минут взбивания. Когда он достигнет нужной вам консистенции, добавить лимонный сок и еще 10 секунд взбивать. Можно положить в баночку и поставить в холодильник, неделю спокойно хранится.

Еще можно разнообразить заправку пряностями, например, индийский карри прибавит настроения салату с ровным вкусом (например рис, яйцо, огурец, курица). А гранулированный чеснок и паприка добавят жару в сдержанную "Мимозу".

За основу берите греческий натуральный йогурт, оливковое масло и пюре из авокадо (на выбор), добавляйте пряности, специи и немного вашей фантазии и не забудьте о щепотке любви. Самый лучший рецепт готов!