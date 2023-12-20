Стилист Скороходова рассказала, что нельзя есть в новогоднюю ночь 2024*

Одним из важнейших этапов подготовки к Новому году является выбор праздничного меню, которое, во многом, зависит от символа наступающего года. Анна Скороходова, стилист и дизайнер аксессуаров, поделилась в беседе с "Радио 1" советами по продуктам, которые лучше не включать в новогодний стол.
В соответствии с восточными традициями, в год дракона допустимо подавать на стол практически любое мясо, за исключением кролика.
"Уходящий год — год кролика, а дракон спас кролика от гибели. Поэтому в год дракона рекомендуется предпочесть блюда из других видов мяса, чтобы выразить уважение", — отметила Скороходова.
Она также посоветовала начать Новый 2024 год с угощения красным мясом, пряными приправами и использованием ценного на Востоке риса. Однако следует избегать лука и грибов.
"Грибы стоит исключить, так как в Китае они ассоциируются с хлопотами и заботами, а год может не развиваться по плану. Также рекомендуется избегать блюд с луком и белым перцем, поскольку на Востоке эти ингредиенты воспринимаются как символ разлуки и конфликтов", — заключила эксперт.
Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1».