Стилист Скороходова рассказала, что нельзя есть в новогоднюю ночь 2024*

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Одним из важнейших этапов подготовки к Новому году является выбор праздничного меню, которое, во многом, зависит от символа наступающего года. Анна Скороходова, стилист и дизайнер аксессуаров, поделилась в беседе с "Радио 1" советами по продуктам, которые лучше не включать в новогодний стол.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В соответствии с восточными традициями, в год дракона допустимо подавать на стол практически любое мясо, за исключением кролика.

"Уходящий год — год кролика, а дракон спас кролика от гибели. Поэтому в год дракона рекомендуется предпочесть блюда из других видов мяса, чтобы выразить уважение", — отметила Скороходова.

Она также посоветовала начать Новый 2024 год с угощения красным мясом, пряными приправами и использованием ценного на Востоке риса. Однако следует избегать лука и грибов.

"Грибы стоит исключить, так как в Китае они ассоциируются с хлопотами и заботами, а год может не развиваться по плану. Также рекомендуется избегать блюд с луком и белым перцем, поскольку на Востоке эти ингредиенты воспринимаются как символ разлуки и конфликтов", — заключила эксперт.