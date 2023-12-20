Daily Mail: Дизайн кофты от маркетплейса ASOS вызвал отвращение у многих пользователей

Дизайн кофты с маркетплейса ASOS вызвал недоумение у покупателей. Информацию об этом приводит Daily Mail, ссылаясь на комментарии, опубликованные на сайте ретейлера.
Речь идет о коричневом топе с объемными плиссированными аппликациями в виде цветов. Цена вещи, произведенной брендом ASOS LUX, имеет цену в 110 долларов. Топ представлен в ассортименте марки в единственном цвете.
"Любители австралийского стиля были в истерике из-за "уродливого" и "причудливого" топа стоимостью более 110 долларов" — говорится в статье на сайте Dailymail.
Во многих сообщениях пользователей говорится, что кофта похожа на "биомассу кораллового рифа" Другие пользователи отметили, что она вызывает тропофобию.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.