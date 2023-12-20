Daily Mail: Дизайн кофты от маркетплейса ASOS вызвал отвращение у многих пользователей

Дизайн кофты с маркетплейса ASOS вызвал недоумение у покупателей. Информацию об этом приводит Daily Mail, ссылаясь на комментарии, опубликованные на сайте ретейлера.

Фото: ASOS

Речь идет о коричневом топе с объемными плиссированными аппликациями в виде цветов. Цена вещи, произведенной брендом ASOS LUX, имеет цену в 110 долларов. Топ представлен в ассортименте марки в единственном цвете.

"Любители австралийского стиля были в истерике из-за "уродливого" и "причудливого" топа стоимостью более 110 долларов" — говорится в статье на сайте Dailymail.

Во многих сообщениях пользователей говорится, что кофта похожа на "биомассу кораллового рифа" Другие пользователи отметили, что она вызывает тропофобию.