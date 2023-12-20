Мизулина обратилась в МВД в связи с пропагандой блогером "Паша Техник" запрещённых веществ: "Достал"

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на блогера Пашу Техника. Его проверят на пропаганду запрещённых веществ.

Фото: ВК-аккаунт Паши Техника

Мизулина рассказала, что на информационных ресурсах блогера Паши Техника распространяется "деструктивный контент".

"Достал", — написала Мизулина в своём Telegram-канале.

Она поблагодарила блогера за то, что он вышел в эфир как раз с того канала, на котором и был замечен запрещённый контент.

"Опубликовав кружок, блогер подтвердил то, что канал принадлежит ему, и очень помог полиции в их будущей работе", — отметила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что видит, как блогер чистит канал, удаляя посты.