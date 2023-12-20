Психолог Метелина: “Тяга к сладкому говорит об эмоциональном выгорании”

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В конце года многие сталкиваются с повышенным уровнем стресса, нагрузкой и эмоциональными изменениями. Время праздников, завершение рабочего года, подведение итогов - все это может накапливать внутреннее напряжение и приводить к эмоциональному выгоранию. Психолог Алиса Метелина в комментарии для Pravda.Ru рассказала, как справиться с таким состоянием.

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Эксперт объяснила, что эмоциональное выгорание – это постоянное чувство усталости, это падение мотивации что-либо делать, чувство апатии, которое часто путают с депрессией.

“Это постоянное чувство усталости, это когда вы, вроде, поспали, просыпаетесь, но всё равно как-то не так, вроде, спали много, но отдохнувшим себя не чувствуете, нет включенности в работу” рассказала Алиса Метелина.

Психолог отметила, что если у вас эмоциональное выгорание в самом начале в самой легкой форме, то в этом случае вам поможет банальный отпуск, чем дольше у вас длится эмоциональное выгорание, тем дольше отдыхать придется, чтобы привести себя в чувства. Поэтому она рекомендовала проводить время дома, когда чувствуется чрезмерная усталость, и, действительно, ничего не делать, а просто отдыхать. Самое главное при эмоциональном выгорании сделать так, чтобы внутри себя человек чувствовал комфорт и спокойствие.

Эксперт рассказала, что эмоциональное выгорание не связано с окончанием года, просто именно в этот период человек ощущает большую усталость.

“Поэтому если, предположим, вы чувствуете, что вы уже последние полгода или 3 месяца работаете уже в таком состоянии изношенности, на морально-волевых, то возьмите побольше, возьмите времени не день или два, они вас не спасут вообще никак, вам потребуется 2-3-4 недели, то есть столько, сколько вы можете” - поделилась Алиса Метелина.

Психолог дала несколько рекомендаций по планированию своего времени, чтобы меньше ощущалась усталость и не было выгорания.

Ни в коем случае не уходить в работу “с головой”и не перерабатывать лишние часы. Именно длительный рабочий день (более 10 часов) может привести к быстрому эмоциональному выгоранию. Соблюдать правильный режим и на работе. Не забывать про обеденные перерывы и делать мини-перерывы по 5 минут в течение дня. Не забывать про отпуск и уходить на него минимум на 14 дней.

Помимо этого психолог отметила еще один фактор, который свидетельствует о выгорании - это тяга к сладкому, значит организму не хватает энергии.