В Минцифры заявили, что 5G заработает в РФ в 2026 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр цифрового развития России Максут Шадаев рассказал, что сети формата 5G заработают в России в 2026 году. Речь в первую очередь идёт о крупных городах.

Фото: newscientist.com

Таким образом, сети начнут активно развёртываться на отечественных базовых станциях с 2026 года.

Ранее в сети было заявлено, что сети 5G в России смогут быть созданы только к 2035 году. Связь будет покрывать города, население которых доходит до 100 тыс. человек.

Кроме того, в дальнейшем в РФ планируется развернуть связь 6G.

Ранее сообщалось о том, что Минцифры поддержало идею аудита защищенности операторов персональных данных. Замглавы министерства одобрил идею добровольного аудита уровня защиты операторов персональных данных. Он озвучил своё мнение в ходе стратегической сессии Ассоциации больших данных (АБД).