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The Washington Post убрала вкладку, посвящённую украинскому конфликту, с сайта

0:50
Общество

Американское издание The Washington Post убрало отдельную вкладку, посвящённую СВО, сообщает "ГлавМедиа". Вкладка имела название "War in Ukraine". Причины, по которым издание убрало вкладку, не называются.

The Washington Post убрала вкладку, посвящённую украинскому конфликту, с сайта
Фото: РИАНовости

Такой баннер был расположен в разделе быстрой навигации по сайту. В среду отдельного раздела по конфликту на Украине уже нельзя было найти. Таким образом, читатели могут ознакомиться с новостями об Украине только в разделе "Мир".

Ранее NYP сообщало о том, что наступление России на фронте может стать катастрофой для стран Запада. Журналисты издания написали, что российская армия начала действовать усердно, уже на следующем этапе возможно будет наблюдать, что линия фронта сдвигается в сторону РФ.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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