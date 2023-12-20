Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева подала иск в с требованием запретить прокат популярного сериала "Фандорин. Азазель".
Фильм рассказывает об опасных, но зрелищных приключениях сыщика Эраста Фандорина, который является одним из персонажей романов писателя Бориса Акунина.
В иске Викентьева утверждает, что писатель переработал ее пьесу "Дом смерти", которая была написана до выхода в прокат фильмов про Фандорина.
За нарушение авторских прав провинциальная писательница требует компенсацию в размере одного миллиона рублей, сообщает ТАСС.
"Таганский районный суд зарегистрировал гражданское дело по иску Викентьевой Татьяны Трофимовны к Чхартишвили Григорию Шалвовичу (Борис Акунин — прим. Pravda. RU) о защите авторских прав. Иск в настоящее время оставлен без рассмотрения из-за повторной неявки истца", — сообщили агентству в пресс-службе суда.
Напомним, 18 декабря Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов.
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