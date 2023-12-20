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Писательница из Смоленска подала иск к Акунину о плагиате на 1 млн рублей

1:20
Общество

Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева подала иск в с требованием запретить прокат популярного сериала "Фандорин. Азазель".

Писательница из Смоленска подала иск к Акунину о плагиате на 1 млн рублей
Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Фильм рассказывает об опасных, но зрелищных приключениях сыщика Эраста Фандорина, который является одним из персонажей романов писателя Бориса Акунина.

В иске Викентьева утверждает, что писатель переработал ее пьесу "Дом смерти", которая была написана до выхода в прокат фильмов про Фандорина.

За нарушение авторских прав провинциальная писательница требует компенсацию в размере одного миллиона рублей, сообщает ТАСС.

"Таганский районный суд зарегистрировал гражданское дело по иску Викентьевой Татьяны Трофимовны к Чхартишвили Григорию Шалвовичу (Борис Акунин — прим. Pravda. RU) о защите авторских прав. Иск в настоящее время оставлен без рассмотрения из-за повторной неявки истца", — сообщили агентству в пресс-службе суда.

Напомним, 18 декабря Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что бронежилет спас жизнь Ивану Охлобыстину в ходе очередной гуманитарной поездки на СВО

Акунин в списке экстремистов
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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