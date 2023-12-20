Эксперт рассказала, почему у жителей разных городов одной страны есть свои особенности

2:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Оксана Гончаренко считает, что особенности жителей того или иного города определяет стиль жизни.

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Когда мы говорим об особенностях жителей того или иного города, определяющим фактором является темп жизни, говорит эксперт Pravda.Ru. Самый высокий наблюдается в мегаполисах.

"Жители крупных городов традиционно в более высоком темпе живут, больше торопятся что-то успеть, более высокий уровень стресса часто фиксируется. В небольших городах, в сельской местности, жизнь более спокойная, размеренная. Могут быть различия в плане бытовой культуры. Это обычно связано с национальными праздниками, с какими-то обычаями, традициями, которые характерны для той или иной местности. Но, конечно, делать выводы я бы не стала о культуре поведения вообще всех в целом", — говорит специалист.

Бытует мнение, что жители столицы резко отличаются по поведению от населения других российских городов. У москвичей оно, якобы, нетерпимое к окружающим и, порой, агрессивное. Оксана Гончаренко с этим в корне не согласна.

"Если речь идет о таком огромном мегаполисе как Москва, это связано с тем, что они испытывают больший уровень стресса, постоянное напряжение из-за большого количества людей, транспорт, бывает сложно людям ежедневно добираться до работы. Психофизическое напряжение достаточно высокое, нагрузка высокая. И из-за этого может быть спровоцировано более агрессивное поведение. И это не то, что именно в Москве, это в целом если проводить дифференциацию город/деревня, вот в целом для крупных городов, по сравнению с небольшими населенными пунктами, это характерно. Москва не может представить какого-то одного портрета, либо он будет настолько обобщенным, что мы потеряем уже частности.", — уверена политолог.

Эксперт даёт и ответ на вопрос, из чего складываются мнения о жителях того или иного населённого пункта.

"Это устойчивые социальные стереотипы, они имеют массу причин, почему они появляются. Здесь, наверное, надо относиться к этому достаточно условно. Оценки и различные мнения имеют место быть. Мне думается, что если они не нарушают норм приличия, никого не обижают, то все разные оценки имеют право на существование. Я бы не стала обобщения делать, просто потому что нет достаточного количества данных", — резюмирует спикер.

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