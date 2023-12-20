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Эксперт рассказала, почему у жителей разных городов одной страны есть свои особенности

2:40
Общество

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Оксана Гончаренко считает, что особенности жителей того или иного города определяет стиль жизни.

Эксперт рассказала, почему у жителей разных городов одной страны есть свои особенности
Фото: "File:Экспоцентр - panoramio.jpg" by salech hcelas is licensed under CC BY 3.0.

Когда мы говорим об особенностях жителей того или иного города, определяющим фактором является темп жизни, говорит эксперт Pravda.Ru. Самый высокий наблюдается в мегаполисах.

"Жители крупных городов традиционно в более высоком темпе живут, больше торопятся что-то успеть, более высокий уровень стресса часто фиксируется. В небольших городах, в сельской местности, жизнь более спокойная, размеренная. Могут быть различия в плане бытовой культуры. Это обычно связано с национальными праздниками, с какими-то обычаями, традициями, которые характерны для той или иной местности. Но, конечно, делать выводы я бы не стала о культуре поведения вообще всех в целом", — говорит специалист.

Бытует мнение, что жители столицы резко отличаются по поведению от населения других российских городов. У москвичей оно, якобы, нетерпимое к окружающим и, порой, агрессивное. Оксана Гончаренко с этим в корне не согласна.

"Если речь идет о таком огромном мегаполисе как Москва, это связано с тем, что они испытывают больший уровень стресса, постоянное напряжение из-за большого количества людей, транспорт, бывает сложно людям ежедневно добираться до работы. Психофизическое напряжение достаточно высокое, нагрузка высокая. И из-за этого может быть спровоцировано более агрессивное поведение. И это не то, что именно в Москве, это в целом если проводить дифференциацию город/деревня, вот в целом для крупных городов, по сравнению с небольшими населенными пунктами, это характерно. Москва не может представить какого-то одного портрета, либо он будет настолько обобщенным, что мы потеряем уже частности.", — уверена политолог.

Эксперт даёт и ответ на вопрос, из чего складываются мнения о жителях того или иного населённого пункта.

"Это устойчивые социальные стереотипы, они имеют массу причин, почему они появляются. Здесь, наверное, надо относиться к этому достаточно условно. Оценки и различные мнения имеют место быть. Мне думается, что если они не нарушают норм приличия, никого не обижают, то все разные оценки имеют право на существование. Я бы не стала обобщения делать, просто потому что нет достаточного количества данных", — резюмирует спикер.

Стресс в большом городе
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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