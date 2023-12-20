В ночь на 22 декабря над Землей начнется пик метеорного потока Урсиды: ожидается падение до 10 метеоров в час.
Об этом 20 декабря сообщает агентство ТАСС со ссылкой на специалистов-астрономов Московского планетария.
"На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час", — сообщили астрономы.
Метеорный поток Урсиды, который "вылетел" к Земле из созвездия Малой Медведицы активизировался 17 декабря, а сам "звездопад" продолжится примерно до 27 декабря.
Как отмечают астрономы, наблюдать за падением метеоритов можно только из Северного полушария Земли.
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