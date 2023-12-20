Астрономы: в ночь на 22 декабря ожидается пик метеорного потока Урсиды

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В ночь на 22 декабря над Землей начнется пик метеорного потока Урсиды: ожидается падение до 10 метеоров в час.

Фото: ru.freepik.com

Об этом 20 декабря сообщает агентство ТАСС со ссылкой на специалистов-астрономов Московского планетария.

"На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час", — сообщили астрономы.

Метеорный поток Урсиды, который "вылетел" к Земле из созвездия Малой Медведицы активизировался 17 декабря, а сам "звездопад" продолжится примерно до 27 декабря.

Как отмечают астрономы, наблюдать за падением метеоритов можно только из Северного полушария Земли.

Метеорный поток Геминиды и Урсиды 2023: Когда будет звездопад в декабре?