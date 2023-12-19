Многодетная семья сбежала из Германии в Калужскую область, опасаясь, что очень жесткая ювенальная система в их родной стране заберет детей.
Об этом в своем официальном Telegram-канале 19 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей", - написала Волк.
После приезда в Россию, семья Хардер обратилось с просьбой о предоставлении им на территории Калужской области временного убежища, что сотрудники миграционной службы МВД сделали в кратчайшие сроки.
Похвалив коллег за оперативность в решении вопроса с немецкими беженцами, Ирина Волк отметила, что немецкая семья собирается получить российское гражданство.
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