МВД: семья из Германии с шестью детьми получила временное убежище в РФ

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Многодетная семья сбежала из Германии в Калужскую область, опасаясь, что очень жесткая ювенальная система в их родной стране заберет детей.

Фото: Фото: скрин с видео ТГ-канала МВД МЕДИА

Об этом в своем официальном Telegram-канале 19 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей", - написала Волк.

После приезда в Россию, семья Хардер обратилось с просьбой о предоставлении им на территории Калужской области временного убежища, что сотрудники миграционной службы МВД сделали в кратчайшие сроки.

Похвалив коллег за оперативность в решении вопроса с немецкими беженцами, Ирина Волк отметила, что немецкая семья собирается получить российское гражданство.

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