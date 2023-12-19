МИД: "Несмотря на западные санкции, у городов Кубани остались контакты с друзьями"

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Исполняющая обязанности руководителя представительства Министерства Иностранных Дел России в Краснодаре Ольга Шалимова поделилась информацией о взаимоотношениях между Краснодаром и другими городами Кубани с их городами-побратимами, в условиях незаконных ограничений, введенных со стороны западных стран.

Фото: openverse.org by Pavel.Shulekin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Города-побратимы и партнеры кубанской столицы включают в себя Бургас (Болгария), Феррара (Италия), Таллахасси (США), Карлсруэ (Германия), а также Харбин, Шицзячжуан и Дуцзянъянь (все — Китай), Сухум (Абхазия), Ереван (Армения), Нанси (Франция), Вельс (Австрия), Ларнака (Кипр) и Андижан (Узбекистан).

Дипломат отметила, что, несмотря на недружественную политику западных правительств, у Краснодара и других городов региона сохраняются теплые и даже неформальные связи с городами-побратимами, сложившиеся за десятилетия. Шалимова подчеркнула, что поддерживаются гуманитарные связи с представителями общественных организаций из Австрии, Германии и Кипра, сообщает BFM Кубань.

Происходит обмен визитами делегаций неправительственных и некоммерческих организаций, а также организуются телемосты и онлайн-выставки картин. Она высоко оценила гражданскую позицию европейских активистов, высказавших свою поддержку России в контексте общей русофобии в своих странах во время подобных телемостов.