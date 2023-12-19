Российский бизнес в этом году в 2,5 раза стал чаще искать сотрудников на подработку

Платформа гибкой занятости Ventra Go провела исследование рынка временной работы в массовом сегменте в ходе которого было выявлено, что владельцы бизнеса популяризируют сервисы для поиска людей на свободную занятость. В связи с этим спрос на подработку всегда повышается. Так, в 2023 году количество заказов увеличилось в 2,5 раза. Кроме того, эксперты зафиксировали трехкратный рост числа зарегистрированных на платформах. Результаты исследования есть в распоряжении Inc.

Фото: https://blog.cudy.co/3-simple-tips-to-get-finance-career-for-students/

Услугами временного персонала, как правило, пользуются ретейлеры, службы доставки, а также компании в области строительства. Также в настоящее время увеличивается потребность в агропромышленном комплексе, контакт-центрах и на производствах. В Ventra Go! привели информацию о том, что в настоящее время на российском рынке труда фиксируется большой спрос на репетиторов, специалистов по работе с маркетплейсами, а также на инженеров технической поддержки.

Основная доля исполнителей на платформах временной занятости — это мужчины и женщины до 25 лет. Их доля 50% от общего числа соискателей. Кроме того, пользователи старше 45 лет в среднем работают на 30% больше представителей других поколений. Также отмечается, что в среднем мужчины берут на 15% заданий больше, чем женщины.

Основной критерий выбора - подработки. Почти все опрошенные исполнители выделили, что самым важным показателем является размер оплаты (87%), свободный график (59%), а также удобное расположение от дома/учебы (57%). Около 80%, занятых на свободной должности, оценили свой опыт положительно. Тем не менее, 70% не могут продолжить работать с теми же компаниями по причине грубости и отсутствия четких распоряжений.

В Ventra Go! приводятся данные о том, что каждый пятый исполнитель рассматривает для себя работу на площадках в качестве основного источника дохода. Более 50% исполнителей подрабатывают 2-3 раза в неделю.

Кроме того, аналитики оценили динамику ставок на рынке массового персонала. Часовая плата в зависимости от региона выросла на 15-20%.