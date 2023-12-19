Актрису Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Хельсинки

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Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в столице Финляндии Хельсинки, но это не связано с антироссийскими санкциями.

Фото: "Lidiya Fedoseyeva-Shukshina (cropped)" by PITERINFO © ANDREY KIRILLOV is licensed under CC BY 3.0. is licensed under https://openverse.org/image/e5c43fec-ff3a-4afe-876d-c874d92b8842?q=федосеева%20шукшина

Народная артистка РСФСР 85-летняя Лидия Федосеева-Шукшина потеряла свои апартаменты в Хельсинки из-за банкротства компании-владельца Asunto Oy Punkaharjun, сообщает NEWS. ru.

Компанию, которая управляла недвижимостью артистки, признали несостоятельной в финансовом плане в этом месяце.

После этого Лидия Федосеева-Шукшина получила послание из Финляндии, в котором сообщается, что она утратила право на проживание в квартире, а также больше не может сдавать ее в аренду.

Артистке дано время до 28 февраля 2024 года забрать свои вещи, иначе из грозят утилизировать.

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