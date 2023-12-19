Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в столице Финляндии Хельсинки, но это не связано с антироссийскими санкциями.
Народная артистка РСФСР 85-летняя Лидия Федосеева-Шукшина потеряла свои апартаменты в Хельсинки из-за банкротства компании-владельца Asunto Oy Punkaharjun, сообщает NEWS. ru.
Компанию, которая управляла недвижимостью артистки, признали несостоятельной в финансовом плане в этом месяце.
После этого Лидия Федосеева-Шукшина получила послание из Финляндии, в котором сообщается, что она утратила право на проживание в квартире, а также больше не может сдавать ее в аренду.
Артистке дано время до 28 февраля 2024 года забрать свои вещи, иначе из грозят утилизировать.
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