Bloomberg: Hoegaarden не оставит свой бизнес в России

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Один из самых крупных производителей пива AB InBev (бренды BUD, Spaten, "Клинское", Hoegaarden и другие) продаст долю в России. Речь идёт о совместной с турецкой компанией Anadolu Efes, информацию сообщает издательство Bloomberg.

Фото: pravbuh71.ru

Отмечается, что консалтинговая компания KPMG оценила сделку в 1,1-1,3 миллиарда долларов. AB InBev не сможет получить платежи авансом. Компания получит средства позже. Первое на, что будет обращено внимание — это работа бизнеса.

Сделку также одобрят регулирующие органы. Когда было получено разрешение Efes Breweries International BV (EBI) стало единственным владельцем AB InBev Efes BV.

Российская AB InBev Efes возникла в 2018 году, компания слилась с концерном AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В конце апреля 2022 года появилась информация о том, что все зарубежные фирмы проводят переговоры с неконтролирующей долей AB InBev.

Ранее Simple Group сообщало о том, что зарубежное вино дешевле 700 рублей исчезнет из РФ к 2025 году.