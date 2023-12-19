У Путина появился соперник: ЛДПР выдвинула Слуцкого кандидатом в президенты России

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

На предстоящих в марте 2024 года выборах президента РФ появился второй кандидат. Вслед за действующим главой государства Владимиром Путиным, который первый подал необходимые документы в ЦИК, формальные процедуры теперь предстоит пройти лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому.

Фото: kurieronline.ru

На прошедшем во вторник, 19 декабря, 35-й предвыборном съезде ЛДПР Слуцкий был выдвинут кандидатом на выборах президента России.

"Выборы — это возможность донести до людей нашу программу, нашу позицию, и лучше председателя Леонида Слуцкого этого не сделает никто. Он имеет богатый опыт парламентской работы", — отметил член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который и представил делегатам съезда кандидатуру Слуцкого.

Последний получил 108 голосов выборщиков, два бюллетеня признали недействительными.

В беседе с ТАСС Леонид Слуцкий сообщил, что может подать документы на выдвижение в президенты в ЦИК в последнюю неделю декабря.

"Я думаю, что на днях, возможно, 25 декабря", — ответил председатель ЛДПР.

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