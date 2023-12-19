Освещение балкона и романтика в спальне: идеи для использования новогодних гирлянд круглый год

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Существует множество удивительных способов использовать новогодние гирлянды вне сезона праздников. HerBeauty.co предлагает несколько креативных идей по созданию украшений для круглогодичного использования.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Банки с гирляндами

Поместите гирлянды в банки, превратив их в фонарики. Лёгкие и переносные, они подойдут для создания уютной обстановки в любом уголке дома.

Романтика в спальне

Обрамите гирляндами изголовье кровати для создания романтического настроения, придав спальне нежный и элегантный вид.

Освещение на балконе

Украсьте свой балкон гирляндами для создания уютной атмосферы и дополнительного освещения.

Лестница-люстра

Используйте лестницу как основу для создания горизонтальной люстры из гирлянд, добавив в интерьер праздничную атмосферу.

Гирлянды за занавеской

Распределите гирлянды за занавеской для создания рассеянного света и элегантного эффекта в спальне или гостиной.

Творческое настенное искусство

Используйте гирлянды для создания абстрактных фигур или картин на стенах, придавая интерьеру уникальный вид.

Фотогалерея на гирляндах

Используйте гирлянду для создания уникального декора, подвешивая на неё фотографии и создавая оживлённую выставку в доме.

Вдохновляющие зеркала

Украсьте периметр зеркала гирляндой для придания дополнительного источника света и эффекта голливудской гримёрки.

Эти идеи позволяют использовать новогодние гирлянды круглый год, добавляя в интерьер свет и уют в любое время.