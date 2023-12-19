Опрос: 25% жителей РФ выступили за сохранение абортов

Многие жители России заявили о том, что выступают против запрета абортов. Таковы результаты опрос Russian Field, сообщил РБК.
Запрет на аборты не поддержали 67% опрошенных. Их средний возраст 29 лет, их средний доход превышает 120 тысяч рублей в месяц.
Поддержали сохранение абортов 25% опрошенных. Средняя заработная плата тех, кто высказался за сохранение абортов в РФ — 40 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесен законопроект, запрещающий делать аборты в частных клиниках. Законопроект разрешит женщинам проводить аборты только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.