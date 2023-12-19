Опрос: 25% жителей РФ выступили за сохранение абортов

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Многие жители России заявили о том, что выступают против запрета абортов. Таковы результаты опрос Russian Field, сообщил РБК.

Фото: openverse by Presidencia de la República Mexicana is licensed under CC BY 2.0.

Запрет на аборты не поддержали 67% опрошенных. Их средний возраст 29 лет, их средний доход превышает 120 тысяч рублей в месяц.

Поддержали сохранение абортов 25% опрошенных. Средняя заработная плата тех, кто высказался за сохранение абортов в РФ — 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесен законопроект, запрещающий делать аборты в частных клиниках. Законопроект разрешит женщинам проводить аборты только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях.