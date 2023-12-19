Эксперт по фэншуй рассказала, где в квартире ставить новогоднюю елку

2:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Северный и юго-западный секторы дома наилучшим образом подходят для установки новогодней ели, сообщила эксперт по фэншуй и астролог Ольга Николаева.

Фото: https://www.housebeautiful.com is licensed under https://www.housebeautiful.com/design-inspiration/g42101312/christmas-tree-color-ideas/

По ее мнению, если украсить елку в северной части дома, это принесет успех в творческой сфере и поможет освоению новых видов деятельности.

"В этом секторе можно создать яркую елочку, украсив ее красными, бордовыми или оранжевыми игрушками, а также разноцветными гирляндами", — подчеркнула астролог.

Елка, украшенная на юго-западе, поможет достичь успехов в обучении, подняться на новый уровень в карьере и деятельности, а также добиться известности, славы и хороших заработков. Однако здесь рекомендуется использовать синие, зеленые и оттенки морской волны для украшений.

Энергия западного сектора также остается благоприятной в текущем году. Поэтому и здесь можно установить елку и обязательно украсить ее цветами элемента Земли: желтым, бежевым, коричневым, добавила эксперт.

Энергии южного сектора будут менее сильными по сравнению с вышеописанными. Но если вам все же приходится ставить елку именно здесь, лучше использовать украшения в цветах металла: серебряные, золотые и белые, отметила Николаева.

Наряжать елку на северо-востоке рекомендуется эзотерикам — комбинация звезд в этом секторе создаст положительную энергию для них. Однако не стоит вешать гирлянды на дерево, а игрушки лучше выбирать синего и голубого цветов. Также необходимо обходиться без гирлянд при оформлении ели на юго-востоке. При этом идеальными украшениями здесь будут игрушки "земляных" цветов, а также красный, посоветовала астролог в беседе с "Москва 24".

Там, где точно не стоит ставить новогоднюю елку, — центральный, восточный и северо-западный секторы дома: комбинация звезд в этих местах будет неудачной. Если приходится украшать елку там, можно активировать энергию проблем с финансами, трудностей и болезней. В случае необходимости следует избегать использования гирлянд и игрушек в цветах элементов Воды и Металла, таких как серебряный и голубой, подчеркнула эксперт.