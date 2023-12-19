Политолог Ищенко раскрыл секреты ошибок сильных держав

Сегодня глобальные политические изменения формируют мир.

Фото: https://warriorpath.info/2022/09/30/legkoe-zavoevanie-rima-gallami/

В этом убеждён российский политолог и публицист Ростислав Ищенко.

По его словам, сегодня мир постоянно движется: рождаются империи, падают государства, даже самые мощные страны колеблются. Экономический и политический центр мира перемещается между странами света.

Сохранить статус великой державы на практике оказалось сложнее, чем этот статус завоевать. Но хорошие времена рождают слабых людей, а эти слабые лидеры волей или неволей разрушают наследие всех своих предков.

Ищенко убеждён, что эти наследники не боролись за место под солнцем, а получили сразу всё. Такой снобизм ведёт к утрате власти, к мельчанию политиков, посколько они не умеют сотрудничать с другими странами или даже со своим народом. И если эти лидеры начинают верить в себя, то могут возникнуть очень серьезные конфликты.

Ростислав Ищенко, анализируя глобальную политику подчеркнул, что американские ошибки в отношениях с кремлем и Пекином привели к созданию сильнейшего китайско-российского союза. Это сильно ослабило позицию Вашингтона, ограничил алло эту страну и на это уже посматриваю другие страны, пишет "Военное дело".