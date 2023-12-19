Актриса Эвелина Бледанс рассказала о последних съемках с умершем накануне танцором Дмитрием Красиловым.
Комедийный фильм "Как я встретил ее маму" стал последним крупным проектом, в котором участвовал Дмитрий Красилов.
Эвелина Бледанс, которая была партнершей танцора по съемочной площадке, поделилась воспоминаниями о Дмитрии. Комедия с участием Бледанс и "Пухляша" снималась этой осенью в Осетии рядом с древней крепостью.
По словам актрисы, Дмитрий был очень непосредственным человеком, которому было все равно, что он нем подумают другие. Но он сразу включался в игру или активность, которую ему предлагали.
"Таких людей, как он, крайне мало и в жизни, и в нашем профессиональном цеху. Все уже зажравшиеся, морду воротят, казенно делают", — поделилась Бледанс воспоминаниями с корреспондентом 360tv. ru.
Эвелина Бледанс отметила, что с Димой вопросы его здоровья они не обсуждали, но она предполагала что у него имеются проблемы с сердцем из-за лишнего веса.
"Это такая жизнь — человек умер ради своей профессии. Если бы он похудел, может, сердцу стало бы легче, но он перестал бы быть нужным зрителям",- подытожила Бледанс.
Предварительной причиной смерти 29-летнего Красилова "Пухляша" называют острую сердечную недостаточность.
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