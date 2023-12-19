Бледанс о Красилове: "Дима умер ради своей профессии"

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о последних съемках с умершем накануне танцором Дмитрием Красиловым.

Фото: Фото: vk.com/krasilov94

Комедийный фильм "Как я встретил ее маму" стал последним крупным проектом, в котором участвовал Дмитрий Красилов.

Эвелина Бледанс, которая была партнершей танцора по съемочной площадке, поделилась воспоминаниями о Дмитрии. Комедия с участием Бледанс и "Пухляша" снималась этой осенью в Осетии рядом с древней крепостью.

По словам актрисы, Дмитрий был очень непосредственным человеком, которому было все равно, что он нем подумают другие. Но он сразу включался в игру или активность, которую ему предлагали.

"Таких людей, как он, крайне мало и в жизни, и в нашем профессиональном цеху. Все уже зажравшиеся, морду воротят, казенно делают", — поделилась Бледанс воспоминаниями с корреспондентом 360tv. ru.

Эвелина Бледанс отметила, что с Димой вопросы его здоровья они не обсуждали, но она предполагала что у него имеются проблемы с сердцем из-за лишнего веса.

"Это такая жизнь — человек умер ради своей профессии. Если бы он похудел, может, сердцу стало бы легче, но он перестал бы быть нужным зрителям",- подытожила Бледанс.

Предварительной причиной смерти 29-летнего Красилова "Пухляша" называют острую сердечную недостаточность.

Вот почему умер танцор Дмитрий Красилов