Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: рост продаж новых авто в РФ может говорить о повышении покупательской способности
Продажа книг писателя-экстремиста Акунина объявлена вне закона
Лолита Милявская отреагировала на смерть Красилова: у нас произошла мгновенная любовь
Врач Котова: “У некоторых может быть аллергия на пыльцу ели”
Политолог Колчин: в 2024 году фронт может рухнуть, ВСУ будут дефрагментированы
Тренер "Краснодара" Ивич: стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии
В США заявили, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель может стать одним из удачных посредников между Россией и Киевом
Hyundai Motor одобрила продажу завода в Санкт-Петербурге компании «Арт-Финанс»
Генерал СБУ Ягун: прослушка в кабинете Залужного была муляжом

Бледанс о Красилове: "Дима умер ради своей профессии"

1:29
Общество

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о последних съемках с умершем накануне танцором Дмитрием Красиловым.

Бледанс о Красилове: "Дима умер ради своей профессии"
Фото: Фото: vk.com/krasilov94

Комедийный фильм "Как я встретил ее маму" стал последним крупным проектом, в котором участвовал Дмитрий Красилов.

Эвелина Бледанс, которая была партнершей танцора по съемочной площадке, поделилась воспоминаниями о Дмитрии. Комедия с участием Бледанс и "Пухляша" снималась этой осенью в Осетии рядом с древней крепостью.

По словам актрисы, Дмитрий был очень непосредственным человеком, которому было все равно, что он нем подумают другие. Но он сразу включался в игру или активность, которую ему предлагали.

"Таких людей, как он, крайне мало и в жизни, и в нашем профессиональном цеху. Все уже зажравшиеся, морду воротят, казенно делают", — поделилась Бледанс воспоминаниями с корреспондентом 360tv. ru.

Эвелина Бледанс отметила, что с Димой вопросы его здоровья они не обсуждали, но она предполагала что у него имеются проблемы с сердцем из-за лишнего веса.

"Это такая жизнь — человек умер ради своей профессии. Если бы он похудел, может, сердцу стало бы легче, но он перестал бы быть нужным зрителям",- подытожила Бледанс.

Предварительной причиной смерти 29-летнего Красилова "Пухляша"  называют острую сердечную недостаточность.

Вот почему умер танцор Дмитрий Красилов
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
Новый нарратив США: Украина победила Россию и скоро станет Финляндией Любовь Степушова Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
В Китае рассказали о двух подарках от России
В Китае рассказали о двух подарках от России
Последние материалы
Продажа книг писателя-экстремиста Акунина объявлена вне закона
Лолита Милявская отреагировала на смерть Красилова: у нас произошла мгновенная любовь
Бледанс о Красилове: "Дима умер ради своей профессии"
Врач Котова: “У некоторых может быть аллергия на пыльцу ели”
Политолог Колчин: в 2024 году фронт может рухнуть, ВСУ будут дефрагментированы
Тренер "Краснодара" Ивич: стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии
В США заявили, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель может стать одним из удачных посредников между Россией и Киевом
Hyundai Motor одобрила продажу завода в Санкт-Петербурге компании «Арт-Финанс»
Генерал СБУ Ягун: прослушка в кабинете Залужного была муляжом
Бесплатное удобрение, от которого овощи станут огромными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников