Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
Марочко:на купянском направлении ВСУ копируют российскую линию обороны
5 способов восстановления почти мертвых растений
Не убивайте свою герань, не давайте ей эту подкормку
Назван главный способ защититься от взлома в России
Мать умершего шоумена Красилова получит в наследство квартиру сына в Москве
На Украине рассказали о визите Зеленского в США: "Спел с девочками"
Звезде фильма "Ёлки" Плаксиной потребовалась экстренная госпитализация
Ким Чен Ын погрозил США очень большой ракетой

Плохая примета: астролог Любимова предупредила, что нельзя дарить на Новый год

2:28
Общество

В преддверии Нового года многие задаются вопросами о том, что подарить близким. Ситуацию разъяснила астролог Лилия Любимова в беседе с Pravda. Ru.

Плохая примета: астролог Любимова предупредила, что нельзя дарить на Новый год
Фото: "Новый год 2012" by vladislav.bezrukov is licensed under CC BY 2.0.

Специалист считает, что следует отказаться от бездумных подарков, к которым отнесла символы года. Она объяснила это тем, что новый год не наступает 1 января — это происходит в первое новолуние Водолея, что всегда на месяц позже нашего привычного Нового года. Обычно новый год приходится на конец января — начало февраля, иногда даже на конец первой декады февраля. Поэтому, даря символ 31 декабря, многие делают это преждевременно.

"Это как заранее поздравлять с днём рождения. Считается, что это плохая примета. То же самое дарить вот эти бесконечные символы года заранее — это, между прочим, изотерический серьёзный
вопрос. И я бы не рекомендовала", — отметила астролог.

Специалист порекомендовала подарить что-то просто нужное в хозяйстве, бытовое: гель для душа, крем для рук. Любимова также посоветовала порадовать близким сладким. Можно подарить его как дополнение к основному подарку, например, конфеты, шоколад, печенье, вафли.

"Это будет очень даже и конструктивно добавлять к любому подарку. Потому что всё-таки это старая дань древним богам. Дарение еды, сладкого, сдобы — это очень старая традиция, новогодняя дань серьёзным суровым богам зимы", — отметила специалист.

По словам астролога, начиная со дня солнцестояния, то есть с 22 декабря и до самого Нового года, обязательно должно быть много света. В связи с этим свечи будут хорошим подарком. Очень хорошо дарить приятные аксессуары: бомбочки для ванны, пену, так как это связано с теплом и уютом.

"А особенно сладкая сдоба — это прямо дань суровым зимним богам. Потому что должно быть на столе много сладкого в эти дни — с зимнего солнцестояния и до Нового года включительно. Сдоба. Много еды. Много света в доме", — отметила астролог.

Что касается блюд на Новый год, Любимова сообщила, что стоит готовить мясную пищу. В эти новогодние праздники всегда должны быть пироги. В этот раз они должны быть с мясом.

Подарки на новый год
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
В Китае рассказали о двух подарках от России
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
Последние материалы
Звезде фильма "Ёлки" Плаксиной потребовалась экстренная госпитализация
Ким Чен Ын погрозил США очень большой ракетой
Плохая примета: астролог Любимова предупредила, что нельзя дарить на Новый год
Французский политик Филиппо одёрнул воинствующего Писториуса
Диетолог Кабанов объяснил, какой майонез полезен для организма
Песня Юрия Шатунова "Седая ночь" найдена в топе зарубежных соцсетей
Большая польза всего от двух комнатных растений
ВСУ "активно убегают в тыл" от российского спецназа
В Сербии оппозиция выступила с требованием отменить результаты выборов и объявила голодовку
Военный ВСУ Сиротюк заявил, что Украину ждёт самый страшный год конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников