Плохая примета: астролог Любимова предупредила, что нельзя дарить на Новый год

2:28 Your browser does not support the audio element. Общество

В преддверии Нового года многие задаются вопросами о том, что подарить близким. Ситуацию разъяснила астролог Лилия Любимова в беседе с Pravda. Ru.

Фото: "Новый год 2012" by vladislav.bezrukov is licensed under CC BY 2.0.

Специалист считает, что следует отказаться от бездумных подарков, к которым отнесла символы года. Она объяснила это тем, что новый год не наступает 1 января — это происходит в первое новолуние Водолея, что всегда на месяц позже нашего привычного Нового года. Обычно новый год приходится на конец января — начало февраля, иногда даже на конец первой декады февраля. Поэтому, даря символ 31 декабря, многие делают это преждевременно.

"Это как заранее поздравлять с днём рождения. Считается, что это плохая примета. То же самое дарить вот эти бесконечные символы года заранее — это, между прочим, изотерический серьёзный

вопрос. И я бы не рекомендовала", — отметила астролог.

Специалист порекомендовала подарить что-то просто нужное в хозяйстве, бытовое: гель для душа, крем для рук. Любимова также посоветовала порадовать близким сладким. Можно подарить его как дополнение к основному подарку, например, конфеты, шоколад, печенье, вафли.

"Это будет очень даже и конструктивно добавлять к любому подарку. Потому что всё-таки это старая дань древним богам. Дарение еды, сладкого, сдобы — это очень старая традиция, новогодняя дань серьёзным суровым богам зимы", — отметила специалист.

По словам астролога, начиная со дня солнцестояния, то есть с 22 декабря и до самого Нового года, обязательно должно быть много света. В связи с этим свечи будут хорошим подарком. Очень хорошо дарить приятные аксессуары: бомбочки для ванны, пену, так как это связано с теплом и уютом.

"А особенно сладкая сдоба — это прямо дань суровым зимним богам. Потому что должно быть на столе много сладкого в эти дни — с зимнего солнцестояния и до Нового года включительно. Сдоба. Много еды. Много света в доме", — отметила астролог.

Что касается блюд на Новый год, Любимова сообщила, что стоит готовить мясную пищу. В эти новогодние праздники всегда должны быть пироги. В этот раз они должны быть с мясом.