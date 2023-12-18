При выборе искусственной елки важно обращать внимание на материал, из которого она изготовлена, чтобы обеспечить безопасность и качество изделия. Самая безопасная искусственная елка должна быть выполнена из огнестойких и экологически чистых материалов, таких как ПВХ, леска и литая хвоя, рассказывает читателям Pravda.Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.
Все три материала имеют свои преимущества и недостатки.
"Важно обратить внимание на наличие сертификата качества, подтверждающего безопасность и экологическую чистоту изделия. Ёлка не должна источать неприятный химический запах, а также иметь в составе вредные для здоровья вещества", — отмечает эксперт.
Чтобы знать, что елка из безопасных материалов, следует обратить внимание на информацию на упаковке изделия, где указано, из каких материалов изготовлена ель. Лучше всего покупать искусственную елку в магазинах, где есть разрешительные документы на продажу товара.
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