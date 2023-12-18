Эксперт: "При выборе искусственной ёлки важно обращать внимание на материал"

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

При выборе искусственной елки важно обращать внимание на материал, из которого она изготовлена, чтобы обеспечить безопасность и качество изделия. Самая безопасная искусственная елка должна быть выполнена из огнестойких и экологически чистых материалов, таких как ПВХ, леска и литая хвоя, рассказывает читателям Pravda.Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.

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ПВХ (поливинилхлорид): экологический материал ПВХ, однако он может выделять вредные вещества при высокой температуре.

Леска: искусственные елки из лески также являются безопасными и экологически чистыми. Они твердые, упругие и не деформируются.

Литая хвоя: самые красивые и одновременно самые дорогие ели из-за сложности в производстве.

Все три материала имеют свои преимущества и недостатки.

"Важно обратить внимание на наличие сертификата качества, подтверждающего безопасность и экологическую чистоту изделия. Ёлка не должна источать неприятный химический запах, а также иметь в составе вредные для здоровья вещества", — отмечает эксперт.

Чтобы знать, что елка из безопасных материалов, следует обратить внимание на информацию на упаковке изделия, где указано, из каких материалов изготовлена ель. Лучше всего покупать искусственную елку в магазинах, где есть разрешительные документы на продажу товара.