Кикбоксер из Латвии Глухов заявил о проблемах с получением гражданства РФ

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Чемпион мира по кикбоксингу Константин Глухов из Латвии заявил, что имеет проблемы с получением гражданства РФ. Журналист Андрей Медведев сообщает об этом в Telegram-канале.

Фото: PhotoXPress

Глухов отметил, что он и его дочь, которой нет 18 лет, столкнулись со сложным процессом получения гражданства.

"Несмотря на то что моя жена — гражданка России, ведомства и департаменты посылают друг к другу. И я даже не могу получить бесплатную консультацию, с чего нам начинать", — рассказал Глухов.

Кроме того, спортсмен пояснил, что в июне им было получено политическое убежище.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отреагировала на это в своём Telegram-канале, высказав мнение, что с Глуховым имел контакт начальник главного управления МВД РФ, занимающийся вопросами миграции. Речь идёт о Валентине Казакове.

Известно, что Глухов — чемпион мира и Европы по кикбоксингу. На его счету 55 побед и 24 поражения, одна ничья. Ему 43 года. Кроме того, он принимал участие в боях по смешанным единоборствам и боксу.

Ранее сообщалось о том, что боксёр Добсон заявил, что спортивные залы России превосходят качество залов США. Спортсмен посетил спортивный зал в Челябинске.