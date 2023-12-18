Песков: Путин не обязан уходить в отпуск на время предвыборной кампании

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Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин не должен оставлять свои обязанности во время предвыборного периода.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос корреспондента РИА Новости. Песков отметил, что Путин будет работать, несмотря на предстоящие президентские выборы 2024 года.

"Путин продолжает исполнять свои обязанности, он не обязан уходить в отпуск на время предвыборной кампании", — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин спрогнозировал подъём демографической волны через три года.