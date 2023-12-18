Ходаковский рассказал, что в Москве ему не давала спать украинская музыка

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что в Москве ему не давали заснуть соседи по гостиничному номеру, которые слушали украинскую музыку.

Фото: ВК-аккаунт группы Океан Эльзы

Ходаковский вспомнил, что после начала СВО ночевал в гостинице в Москве с "картонными" стенами. Уснуть ему мешала музыка украинской группы "Океан Эльзы".

"Поспать мне не удалось — в ухо била едва приглушённая музыка и подпевающие ей нетрезвые голоса. "Я не здамся без бою!" — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что после пяти утра не выдержал и пошёл разбираться к соседям, которых нашёл нетрезвыми. Полковник не стал объяснять компании, что они наслаждаются украинской музыкой в условиях военного конфликта.

"Такие не поймут", — объяснил комбат "Востока".

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга.