Владимир Путин спрогнозировал улучшение демографической ситуации в стране через три года.
Президент России уверен, что проблема нехватки кадров в стране будет решена в скором времени.
Как сообщают РИА Новости, глава РФ отметил, что через три года демографическая волна в РФ пойдёт вверх, что, по его словам, будет означать рост числа молодых специалистов. Путин рассказал, что число молодых кадров возрастёт до 10 миллионов.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о дефиците рабочей силы в регионах страны.
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