Путин рассказал о подъёме демографической волны через три года

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Владимир Путин спрогнозировал улучшение демографической ситуации в стране через три года.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Президент России уверен, что проблема нехватки кадров в стране будет решена в скором времени.

Как сообщают РИА Новости, глава РФ отметил, что через три года демографическая волна в РФ пойдёт вверх, что, по его словам, будет означать рост числа молодых специалистов. Путин рассказал, что число молодых кадров возрастёт до 10 миллионов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о дефиците рабочей силы в регионах страны.