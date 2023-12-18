Производство дронов для тушения огня запустят в Петербурге

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

В Петербурге планируется запуск первого в России производства противопожарных дронов. Информацию об этом приводит GR-директор "Корпорации Инфинтех" Никита Донцов.

Фото: topwar.ru

Отмечается, что создание научно-производственного комплекса будет проводиться на базе петербургского технологического парка. Гражданская продукция — на этом будет сосредоточено производство в первую очередь.

"Например, такой, как беспилотные системы для пожаротушения. Запуск состоится сразу после Нового года, в январе", — рассказал Никита Донцов в интервью ТАСС.

Он отметил, что за год с момента открытия производства было выпущено около трёх тысяч беспилотников, задействованных в пожаротушении в труднодоступных местах.

Донцов также отметил, что один из главных плюсов дронов состоит в том, что они могут проникнуть в труднодоступные места.

Ранее сообщалось о том, что военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) построил закрытый док для испытания надводных дронов собственного производства.