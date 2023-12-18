Депутат Ананских открестился от статьи о роли рептилоидов в вырождении россиян

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Депутат Госдумы Игорь Ананских заверил в понедельник, что не имеет никакого отношения к нашумевшей статье в научном журнале о вырождении русских.

Фото: ВК Игоря Ананских

Материал за подписями первого зампредседа комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, доктора юридических наук Николая Литвинова и Михаила Сальникова, генерал-лейтенанта запаса ФСБ России Игоря Миронова и гендиректора клинического санатория имени Горького Ильи Харина вышел в № 9 петербургского журнала "Юридическая наука: история и современность".

Полная мракобесия псевдонаучная публикация поделила всё человечество на две категории: "люди Земли" — сторонники мира, семьи, детей, и "зверолюди" — "генно-модифицированные существа", увлечённые террором, педофилией, революциями, наркоманией, войной и убийствами. На борьбе этих двух противоположностей зиждется утробная ненависть коллективного Запада к русским.

Управляют зверолюдьми рептилоиды. При пособничестве "мирового правительства" они намерены взять власть на нашей планете, для чего им нужно уничтожить русских женщин. С этой целью среди них пропагандируются аборты и добрачная половая жизнь с инородцами. Снижение численности русских мужчин, в свою очередь, успешно реализуется в рамках пресловутого "плана Даллеса".

Среди прочих жупелов в статье перечислены феминизм, либерализм, стриптиз (это сатанизм, уточняют авторы), оральный секс (риск заражения раком горла), телегония.

Сразу после публикации статьи разразился страшный скандал, и журнал благоразумно удалил её. А авторы, в свою очередь, дали заднюю.

"Это не моя статья, — заявил Ананских RTVI. — Более того, когда я прочитал её (мне ночью скинули), у меня волосы зашевелились во всех местах!"

По словам парламентария, он действительно писал в этот журнал материал о семейных ценностях, поэтому накануне подтверждал своё авторство в комментариях для СМИ: "Когда мне вчера со второй половины дня звонили по поводу этой статьи, я, зная, что у меня статья должна выйти, и говорил спокойно про семью как ячейку общества. А оказалось, что это как-то, блин…"

Он заверил, что получил от издания расписку, подтверждающую его непричастность к скандальной статье, с официальными извинениями редакции. То, что на самом деле писал депутат, должно увидеть свет в 10-м номере журнала, добавил он.