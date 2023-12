Эксперт Чаплин рассказал, как избавиться от плесени в доме

Your browser does not support the audio element.

Глава Союза дачников Подмосковья, Никита Чаплин, предложил эффективные методы борьбы с плесенью в доме, называя перекись водорода одним из отличных средств. Этот способ считается безопасным для человека и при этом доступным с финансовой точки зрения, утверждает эксперт, давший интервью изданию NEWS.ru.

Фото: openverse by go_greener_oz is is licensed under CC BY 2.0.