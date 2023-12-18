Эксперт Чаплин рассказал, как избавиться от плесени в доме

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Союза дачников Подмосковья, Никита Чаплин, предложил эффективные методы борьбы с плесенью в доме, называя перекись водорода одним из отличных средств. Этот способ считается безопасным для человека и при этом доступным с финансовой точки зрения, утверждает эксперт, давший интервью изданию NEWS.ru.

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Кроме того, Чаплин рекомендует использовать эфирные масла, такие как чайного дерева, розмарина и лаванды, как эффективные средства как для борьбы с плесенью, так и в качестве профилактики.

Специалист подчеркивает важность внимательного изучения состава средств от плесени, особенно если в них присутствуют белый уксус, лимонная кислота, пищевая сода, нашатырный спирт и раствор йода. Эти компоненты могут использоваться как в чистом виде, так и в определенных пропорциях, в зависимости от вида плесени и степени поражения.

Эксперт также отмечает, что эффективными средствами являются продукты, содержащие натриевую соль борной кислоты и отбеливатели, такие как белизна.