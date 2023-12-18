В Бурятии военнослужащего приговорили к пяти годам колонии за уклонение от службы

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В Бурятии мужчина получил пятилетний срок за попытку уклониться от воинской службы.

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В Бурятии уклонист от воинской службы предстал перед судом и был приговорён к пяти годам и шести месяцам колонии.

Пресс-служба военных судов сообщили ТАСС, что зимой 2022 года военнослужащий не явился в воинскую часть, "желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей".

Сотрудники военной комендатуры отыскали уклониста только летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье правоохранители силой забрали 20-летнего жителя Волгограда в армию.