В Бурятии мужчина получил пятилетний срок за попытку уклониться от воинской службы.
В Бурятии уклонист от воинской службы предстал перед судом и был приговорён к пяти годам и шести месяцам колонии.
Пресс-служба военных судов сообщили ТАСС, что зимой 2022 года военнослужащий не явился в воинскую часть, "желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей".
Сотрудники военной комендатуры отыскали уклониста только летом 2023 года.
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