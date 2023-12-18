В новых регионах РФ создадут общественные пространства для комфорта граждан

2:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Несмотря на трудности, жизнь в новых регионах России продолжает налаживаться. Ведётся активный процесс ремонта и строительства жилой и социальной инфраструктуры, а также развитие местной инфраструктуры в различных направлениях.

Одной из важных задач для новых регионов является восстановление и развитие пострадавших телекоммуникационной и социальной инфраструктур. Также стоит задача создания разнообразных общественных пространств, которые сделают жизнь граждан более качественной и комфортной. В некоторых населённых пунктах отсутствуют как мобильная связь, так и доступ в интернет, а в других качество связи оставляет желать лучшего.

Во многих местах отсутствуют общественные пространства, где можно проводить социально-культурные мероприятия, встречи и форумы. Решение этих проблем активно поддерживается инициативной российской молодежью, предлагающей собственные проекты.

Недавно 20 социальных проектов выиграли в финале акселератора клуба "Эльбрус" платформы "Россия — страна возможностей". Эта программа предоставляет возможность инициативным гражданам развивать свои социальные или бизнес-проекты. Победители представляют различные направления, включая восстановление телекоммуникационной инфраструктуры и создание общественных пространств.

Например, победителями стали проекты, связанные с обеспечением электроэнергией в новых регионах: их авторы Анастасия Кондратенко ("Энергосбыт Донецк"), Юлия Цыгольник ("Энергосбыт Луганск") и Евгения Давыденкова ("АтомЭнергоСбыт"). Эти проекты предусматривают создание общественных пространств с различными социальными и культурными инициативами.

Кроме того, Евгения Давыденкова представила проект по оснащению общественных пространств точками Wi-Fi для обеспечения свободного доступа к интернету в городах и поселках. Этот проект получил поддержку и будет реализован на площадках "Энергосбыта", начиная с центров обслуживания.

Все эти проекты, по мнению их создателей, способствуют развитию новых регионов, делая жизнь людей более комфортной, современной и удобной, сообщает RuNews24.