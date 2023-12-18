Эксперты назвали четыре случая, когда банк может заблокировать карту

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Банк может приостановить использование карты в случае сомнительных транзакций и в ряде других ситуаций. Об этом сообщил кандидат экономических наук и финансовый аналитик, Михаил Беляев.

Фото: Официальный сайт ГосДума РФ

"Если банк обнаружит подозрительные транзакции, он имеет право заблокировать карту. Например, это может произойти при чрезмерно частых или крупных переводах", — пояснил эксперт.

Также банковская карта может быть заблокирована, если три раза подряд введен неверный ПИН-код, например, при использовании в магазинах или банкоматах. Михаил Беляев подчеркнул, что карта также подлежит блокировке при истечении срока ее действия, но исключение составляют карты Visa и Mastercard.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота пояснил, что при приближении срока действия карты, банк обычно связывается с клиентом за месяц до блокировки, предлагая получить новую карту. Однако в случае с картами Visa и Mastercard, находящимися за пределами России, банки автоматически продлевают срок действия без выпуска новой карты.

Банк также имеет право заблокировать карту после смерти ее владельца, но это происходит только после получения соответствующей информации от других органов. Если банк не успел заблокировать карту после смерти владельца, любые снятия средств родственниками или близкими рассматриваются как незаконные действия, сообщает Москва 24.