Охлобыстин поддержал Путина: "Уважаю. Голосую. Гойда, вождь!"

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему будет голосовать за Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" призвал сакрализовать российскую власть.

"Если Россия — Империя, то у неё должен быть Император", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин отметил, что ни у кого нет выбора, что. по его мнению, помогает справиться со слабостью.

"Нам просто деваться некуда. Мы все повязаны. И нас либо всех вместе на плаху поведут, либо мы будем иметь общее счастье видеть рождение Российской Империи", — выразил своё мнение Охлобыстин.

Актёр заявил, что выбирает Владимира Путина, так как он "сознательно лишил себя выбора".

"Уважаю. Голосую. Гойда вождь!" — завершил свой пост Охлобыстин.

Ранее Иван Охлобыстин призвал канонизировать в лик святых героев Донбасса.