Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему будет голосовать за Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.
Звезда сериала "Интерны" призвал сакрализовать российскую власть.
"Если Россия — Империя, то у неё должен быть Император", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Охлобыстин отметил, что ни у кого нет выбора, что. по его мнению, помогает справиться со слабостью.
"Нам просто деваться некуда. Мы все повязаны. И нас либо всех вместе на плаху поведут, либо мы будем иметь общее счастье видеть рождение Российской Империи", — выразил своё мнение Охлобыстин.
Актёр заявил, что выбирает Владимира Путина, так как он "сознательно лишил себя выбора".
"Уважаю. Голосую. Гойда вождь!" — завершил свой пост Охлобыстин.
Ранее Иван Охлобыстин призвал канонизировать в лик святых героев Донбасса.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.