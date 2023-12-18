МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент России Владимир Путин выведет опергруппу МЧС России из Египта. Информацию приводит глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков на оперативном селекторном совещании.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, с 3 ноября в Россию получилось отправить более тысячи человек, среди них — 470 детей. В настоящее время в Каире последняя группа россиян ожидает отправки. Речь идёт о еще 73 людях, среди них 45 детей.

Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека. В настоящее время, считает Куренков, все заявки о помощи в эвакуации, которые поступали через МИД, выполнены.

Также известно, что за 2 месяца МЧС России направило 15 специальных рейсов на Ближний Восток. Они доставили 350 тонн гуманитарных грузов.

Ранее сообщалось о том, что по данным арабского телеканала Al Jazeera, с момента начала новой войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибло 95 представителей СМИ из разных стран.