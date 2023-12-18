Президент России Владимир Путин выведет опергруппу МЧС России из Египта. Информацию приводит глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков на оперативном селекторном совещании.
По его словам, с 3 ноября в Россию получилось отправить более тысячи человек, среди них — 470 детей. В настоящее время в Каире последняя группа россиян ожидает отправки. Речь идёт о еще 73 людях, среди них 45 детей.
Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека. В настоящее время, считает Куренков, все заявки о помощи в эвакуации, которые поступали через МИД, выполнены.
Также известно, что за 2 месяца МЧС России направило 15 специальных рейсов на Ближний Восток. Они доставили 350 тонн гуманитарных грузов.
Ранее сообщалось о том, что по данным арабского телеканала Al Jazeera, с момента начала новой войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибло 95 представителей СМИ из разных стран.
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