Песков: стабилизация цен на яйца в России прошла успешно, помог Путин

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Дмитрий Песков рассказал об успешной стабилизации цен на яйца после вмешательства Владимира Путина.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

Песков отметил, что стабилизация цен на яйца в России прошла успешно благодаря президенту РФ.

Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, что решением проблемы с ростом цен на продукцию птицеводства занимались Кабмин РФ и Минсельхоз. Он отметил "ускоряющий эффект прямой линии".

"Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен на курятину и яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом", — цитирует слова Пескова Telegram-канал "Кровавая барыня".

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев рассказал, что через 2-3 недели в Россию поступят яйца из Турции.