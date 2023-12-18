Дмитрий Песков рассказал об успешной стабилизации цен на яйца после вмешательства Владимира Путина.
Песков отметил, что стабилизация цен на яйца в России прошла успешно благодаря президенту РФ.
Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, что решением проблемы с ростом цен на продукцию птицеводства занимались Кабмин РФ и Минсельхоз. Он отметил "ускоряющий эффект прямой линии".
"Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен на курятину и яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом", — цитирует слова Пескова Telegram-канал "Кровавая барыня".
Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев рассказал, что через 2-3 недели в Россию поступят яйца из Турции.
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