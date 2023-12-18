В Крыму национализировали имущество еще 77 украинских олигархов

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Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов рассказал, что на российском полуострове национализировали имущество еще у 77-и олигархов, имеющих гражданство Украины.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

"В Крыму национализировано имущество ещё 77-и юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России", — сообщил Владимир Константинов в своем официальном Telegram-канале.

Глава крымского парламента также отметил, что всего в списке на национализацию находятся 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащих украинским толстосумам и лицам, враждебно относящихся к России.

Ранее сообщалось, что с торгов за 44 миллиона рублей была продана ялтинская квартира, оформленная на супругу украинского президента Владимира Зеленского.

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