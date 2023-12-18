Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов рассказал, что на российском полуострове национализировали имущество еще у 77-и олигархов, имеющих гражданство Украины.
"В Крыму национализировано имущество ещё 77-и юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России", — сообщил Владимир Константинов в своем официальном Telegram-канале.
Глава крымского парламента также отметил, что всего в списке на национализацию находятся 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащих украинским толстосумам и лицам, враждебно относящихся к России.
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