Губернатор пояснил, что данные проекта Каховской плотины сохранились в московских архивах. Как считает В. Сальдо, от них можно отталкиваться, ориентируясь на современные технические средства и технологии. Как подчеркнул Сальдо, что восстановление ГЭС может начаться, как ВСУ будут отведены на безопасное расстояние, то есть после достижения целей СВО или даже раньше.

Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0