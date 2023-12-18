В Херсонской области собрались восстановить Каховскую ГЭС

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор пояснил, что данные проекта Каховской плотины сохранились в московских архивах. Как считает В. Сальдо, от них можно отталкиваться, ориентируясь на современные технические средства и технологии. Как подчеркнул Сальдо, что восстановление ГЭС может начаться, как ВСУ будут отведены на безопасное расстояние, то есть после достижения целей СВО или даже раньше.

Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0

Сама плотина имела двойное назначение: выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. В то же время, как рассказал глава региона, украинские военные рассматривали объект как транспортный узел. Удары американскими ракетными системами HIMARS и из ствольной артиллерии наносились по плотине в течение долгого времени. В итоге плотина не выдержала и была разрушена.

Напомним, Каховская ГЭС в Херсонской области, начала работать с 1950-х, была повреждена в ночь на 6 июня 2023 года. В результате её разрушения, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 2,5 метра. На фоне произошедшего, в Херсонской области ввели режим ЧС.