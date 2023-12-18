"Грамота.ру" впервые назвала слово года в России

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"Грамота.ру" признала существительное "нейросеть" словом 2023 года в России, сообщила пресс-служба портала в понедельник.

Фото: Shutterstock/Fotodom.ru

Выбор был сделан не только на основе популярности лексической единицы или частоте поисковых запросов.

Учитывалась в том числе освоенность слова русским языком: наличие устоявшегося кириллического написания и родственных связей. "Нейросеть" уже обросла уменьшительными формами и другими производными: нейронная сеть → нейросеть → нейросетка → нейросеточка; нейросетевой; сеть, сетка.

Топ мягкого рейтингового голосования экспертов:

нейросеть — более 75% голосов джипити/GPT — 58% база — 43% возвращенцы — 41% промпт/промт и имба — более 20%.

Слова "нейросеть" пока нет ни в одном официальном словаре. Получение им статуса позволит ускорить этот процесс; "Грамота.ру" уже включила его в свой метасловарь, для чего было составлено лексикографическое описание.

Портал впервые выбирал слова года и обещает в конце наступающего года провести аналогичную акцию.