"Грамота.ру" признала существительное "нейросеть" словом 2023 года в России, сообщила пресс-служба портала в понедельник.
Выбор был сделан не только на основе популярности лексической единицы или частоте поисковых запросов.
Учитывалась в том числе освоенность слова русским языком: наличие устоявшегося кириллического написания и родственных связей. "Нейросеть" уже обросла уменьшительными формами и другими производными: нейронная сеть → нейросеть → нейросетка → нейросеточка; нейросетевой; сеть, сетка.
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Слова "нейросеть" пока нет ни в одном официальном словаре. Получение им статуса позволит ускорить этот процесс; "Грамота.ру" уже включила его в свой метасловарь, для чего было составлено лексикографическое описание.
Портал впервые выбирал слова года и обещает в конце наступающего года провести аналогичную акцию.
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