В России создали док для испытаний морских дронов

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Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) построил закрытый док для испытания надводных дронов собственного производства.

Фото: Соцсети КМЗ

В России активно развивается не только сфера производства БПЛА, но и происходит создание собственного флота безэкипажных морских катеров.

В понедельник, 18 декабря, РИА Новости сообщило, что военно-промышленный холдинг KMZ построил собственный док для испытания морских беспилотников.

"Это крытый теплый бассейн со слипом для спуска судов. Глубина бассейна более трех метров, общая площадь — свыше двух квадратных километров. Он предназначен для испытаний морских дронов и судов длиной до 30 метров", — сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко

По его словам, в доке можно проводить тестирование создаваемых морских дронов, в том числе и на поиск и изучение предметов, находящихся на дне.

Ранее KMZ сообщал о постройке и отправке на испытания в зону спецоперации первого безэкипажного катера собственной конструкции, который способен развивать крейсерскую скорость до 80 километров в час.

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