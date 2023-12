Your browser does not support the audio element.

По словам Зубкова, бенгальские тигры в дикой природе не встречаются, а содержатся только в различных зоопарках мира. Племенная книга насчитывает около 135 особей. Сейчас их в мире таких животных насчитывается не более 200. В крымском зоопарке их будет 11.

Фото: openverse by GollyGforce - Living My Worst Nightmare is licensed under CC BY 2.0