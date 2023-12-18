По словам Зубкова, бенгальские тигры в дикой природе не встречаются, а содержатся только в различных зоопарках мира. Племенная книга насчитывает около 135 особей. Сейчас их в мире таких животных насчитывается не более 200. В крымском зоопарке их будет 11.
"Мы привезли пять редких белых бенгальских тигров. Все сейчас на карантине, всё благополучно и хорошо", - сказал Зубков.
Как сказал чиновник, вместе с тиграми из зоопарков Запорожской области и ДНР привезли ещё 26 животных. Среди них большие черепахи, патагонские мары, капибары и альпаки. Все новые обитатели зоопарка сейчас содержатся на карантине.
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